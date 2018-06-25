Karabük’te fuhuş operasyonuna 4 gözaltı

Bülent DİKTEPE/KARABÜK,() – KARABÜK’te, fuhuş yapılan eve düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

Karabük Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ve Ahlak Büro Amirliği ekipleri, bir ihbar üzerine Kılavuzlar Mahallesi’nde bir eve operasyon düzenledi. Operasyonda fuhuş yaptığı iddia edilen D.Y.(33) isimli kadın ile birlikte olan H.K.(62), A.S.(60) ve D.Y.’ye 100 TL para karşılığı fuhuş yaptıran C.B.(28) gözaltına alındı. Fuhuş karşılığı elde edilen 7 bin 740 TL’ye el konuldu. D.Y ve fuhuş için yer temini sağlayan C.B.’nin fuhuş ve bir çok suçtan kayıtlarının olduğu tespit edildi.