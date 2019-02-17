Karabük’te fuhuş operasyonu: 7 gözaltı

Bülent DİKTEPE/KARABÜK,() – KARABÜK'te, fuhuş yapılan aynı binadaki 2 eve düzenlenen operasyonda 4'ü Özbekistan uyruklu kadın olmak üzere 7 kişi gözaltına alındı.



Karabük Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, fuhuş yapıldığı ihbar edilen 100. Yıl Mahallesi'nde bir binadaki 2 eve operasyon düzenledi. Operasyonda fuhuş yaptıkları belirlenen Özbekistan uyruklu F.A. (39), D.I.(35) ve N.B.(30) ile kadınlara para karşılığı fuhuş yaptıran, aracılık ve yer temin eden Özbekistan uyruklu N.K. (39) ve B.Ö.(43) ile kadınlarla birlikte olan M.Ç. ve Ö.T. gözaltına alındı. Fuhuş karşılığı elde edilen 5300 TL paraya el konuldu. 6 kişiye 647'şer TL olmak üzere toplam 3882 TL idari para cezası kesildi. Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi Zührevi Hastalıklar bölümünde sağlık kontrolünden geçirilen 4 kadın sınır dışı edilmek üzere Karabük Valiliği İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne götürüldü.

