Karabük Üniversitesi'nde şampiyon robotlar belli oldu

Bülent DİKTEPE/KARABÜK,() - KARABÜK Üniversitesi'nde düzenlenen Uluslararası Robot Yarışması’nda şampiyon robotlar belli oldu.



Karabük Uluslararası Robot Yarışması'na, 13 üniversite ve 27 liseden yarışmacılar 217 robotla katıldı. Yarışma Safran çiçeği toplayan robot, çizgi izleyen robot, mini sumo robot ve serbest kategori olmak üzere 4 ayrı kategoride yapıldı. Safran çiçeği toplayan robot kategorisinde Düzce Üniversitesi'nden 'Amimilli_81' adlı robot birinci, 'Kaynaşlı' adlı robot ikinci ve 'Emiras' isimli Bahçeşehir Üniversitesi'nin robotu üçüncü oldu. Çizgi izleyen robot kategorisinde Kanuni Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi öğrencilerinin 'Atilla' isimli robotu birinciliği, 'İlteriş' adlı robotu ikinciliği ve 'Bozok' adlı robotu da üçüncülüğü kazandı. Mini sumo robot kategorisinde Samandıra Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi'nin 'S3' adlı robotu birinciliği, Borusan Asım Kocabıyık Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi'nin 'Roinins Robotic' adlı robotu ikinciliği ve yine Samandıra Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesinin 'S2' adlı robot üçüncülüğü elde etti. Serbest robot kategorisinde Karabük Üniversitesi'nin 'FiveTPM Takımı' birinci, Gazi Üniversitesi'nin 'Otonom Sistemler Takımı' ikinci ve Kazakistan Taraz State Pedagogical Üniversitesi'nin 'KartarSPU01' takımı üçüncü oldu. Yarışmada dereceye girenlere ödülleri Rektör Prof. Dr. Refik Polat'ın da katılımıyla düzenlenen törenle verildi.



