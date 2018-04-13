Karabük Üniversitesi'nde Neşet Ertaş anıldı

Bülent DİKTEPE/KARABÜK,() - KARABÜK Üniversitesi'nde "Bozkırın tezenesi" olarak anılan, bozlak ustası ve abdal geleneğinin önemli temsilcilerinden Neşet Ertaş, anıldı.

Üniversitenin Edebiyat Kulübü tarafından Tıp Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen "Son Büyük Abdal Neşet Ertaş" söyleşisine katılan Ahi Evran Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Başkanı Prof. Dr. Sabahattin Bekki, Neşet Ertaş'ın hayatı ve abdal geleneği hakkında bilgi verdi. Prof. Bekki, abdalların sanatlarını icra ettikleri en önemli alanların düğünler olduğunu vurgulayarak, “Bir abdal için düğün, hem geçimini sağlayacağı bir iş ortamı hem de hünerlerini sergileyebileceği bir gösteri alanıdır'' dedi. Günümüzde doğal konservatuar alanı olan düğün ortamlarının bozulduğuna dikkat çeken Prof. Bekki ayrıca abdalların geleneği olan usta çırak ilişkisinin de kaybolduğunu aktardı.

Prof. Bekki etkinlikte kendi yazmış olduğu ‘Son Abdal Neşet Ertaş’ isimli kitabını da tanıttı. Akademik ve idari personel ile birlikte öğrencilerin de katıldığı etkinlikte mahalli sanatçı Vedat Öz, Neşet Ertaş’ın eserlerini seslendirdi.

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