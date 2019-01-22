Karabük'ün kayak merkezi açılışa hazırlanıyor

Bülent DİKTEPE/KARABÜK,() – KARABÜK'te yapımı büyük oranda tamamlanan Keltepe kayak merkezinde deneme testleri yapılırken, önümüzdeki aylarda açılışının yapılması planlanıyor.



Gençlik ve Spor Bakanlığı'nca 2015 yılında 13 milyon liraya ihale edilen, bir yıl sonra da 172 bin metrekarelik alanda yapımına başlanan 900 metre uzunluğunda, 705 kişi kapasiteli telesky ve 958 metre uzunluğunda bin 200 kişi kapasiteli telesiyej ile günü birlik konaklama tesisleri bulunan, 4 bölümde toplam uzunluğu 2 bin 700 metre kayak pisti olan Keltepe kayak merkezinde çalışmalarda sona gelindi. Kent merkezine 32 kilometre mesafedeki 1700 rakımlı Keltepe kayak merkezinde devam eden testler sonucunda önümüzdeki aylarda hizmete açılacak. Mekanik tesislerin test çalışmaları sürerken vatandaşlar, kullanıma uygun hale getirilen eğitim pistinde kayak yapmanın mutluluğuna yaşıyor.