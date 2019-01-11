Karabük'te cami yandı

Bülent DİKTEPE/KARABÜK,() – KARABÜK’ün Yeşiltepe Köyünde çıkan yangında 68 yıllık cami kullanılamaz hale geldi.

Öğle saatlerinde Yeşiltepe Köyü Camii'nde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle alevler kısa sürede büyüdü. Köylüler, camiyi saran alevleri söndürmek için çaba harcarken itfaiyeyi arayarak ihbarda bulundu. Gelen ekipler alevlere müdahale etti. Yaklaşık 1 saat süren çalışmalarda yangın söndürülürken, 1951 yılında yapılan cami kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.