Karabük'te 27 sürücüye 14 bin TL ceza

Bülent DİKTEPE/KARABÜK,() - KARABÜK Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin denetiminde 27 sürücüye 14 bin TL ceza kesildi.

Kentin 4 noktasında dün 22.00 ile 02.00 saatleri arasında trafik denetimi yapıldı. Denetimlerde 156 araç durdurulurken 1 sürücüye alkollü araç kullanmaktan, 2 sürücüye modifiye araç kullanmaktan, 5 sürücüye ehliyeti olmadan araç kullanmaktan, 1 sürücüye 'dur' ihtarına uymamaktan ve diğer maddelerden olmak üzere 27 sürücüye toplam 14 bin TL ceza kesildi. 14 araç ise trafikten men edildi. 100'üncü Yıl Mahallesi 1003 Nolu Cadde üzerinde trafik denetimi yapan polisler durdurdukları araç sürücülerinin Miraç Kandilini kutlarken, yoldan geçen vatandaşlar da polislerin kandilini kutlayıp kandil simidi ikram etti. Önceki gece yapılan denetimler sırasında polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan otomobil durdurulurken sürücüsü Bedirhan Ş.(18) yapılan alkol muayenesinde 1.36 promil alkollü olduğu tespit edildi. Aday sürücünün ehliyeti iptal edilerek, bin 2 TL para cezası kesildi. Muayenesi bulunmayan otomobil çekiciye konulup otoparka götürülürken sürücüsü ve eşi polis otosuyla evlerine götürüldü. Cep telefonuyla konuşurken durdurulan otomobilin sürücüsü, polisin cep telefonuyla konuşurken niye araç kullanıyorsun sorusunu, "Birader merak etmiş nerdesin diye" diyerek yanıtladı.