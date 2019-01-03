Karabük Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ göreve başladı

Bülent DİKTEPE/KARABÜK,() – KARABÜK Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Sırrı Tuğ, görevine başladı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Bursa Bölge Başkanlığı’nda Polis Başmüfettişi iken son kararnameyle Karabük’e atanan Sırrı Tuğ, kente geldi. Tuğ, Emniyet Müdürlüğü önünde polis tören mangası tarafından karşılandı. Yağmur altında müdür yardımcıları ve şube müdürleri ile tek tek tokalaşan Tuğ, kurban kesimi öncesi dua etti.

Makamında gazetecilere yaptığı açıklamada daha önce Karabük Emniyet Müdürlüğü’ne teftiş görevi için geldiğini hatırlatan Tuğ, şöyle dedi: ‘’Bu güzel kentten ayrılacağım günün son dakikasına kadar üstün hizmetler vermek istiyorum. Hep birlikte yaşayarak buna tanıklık edeceğiz inşallah. Huzurlu ve güvenli kent iddiasıyla göreve başlıyorum. Buna adadım kendimi. Birlikte el ele vererek suç ve suç unsurlarıyla mücadelede istenilen hedeflere çok rahatlıkla ulaşacağımız düşüncesindeyim. Bize rağmen suç işleniyorsa biz bunun hesabını mutlaka vermeliyiz. Çok büyük fedakarlıklarla bu kentin var olan huzur ve güvenliğinin çok daha kalıcı, çok daha sağlıklı ve ülkemizde de örnek bir kent olması için elimden gelen tüm gayretimle çalışacağım. Teşkilat olarak bu kentin hakkını vereceğiz. 7/24 anlayışıyla hizmet vereceğiz. Suç ve suçluların ensesinde olacağız." dedi.

FOTOĞRAFLI