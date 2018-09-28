Karaboyalık Göleti yıl sonunda hazır

UŞAKLI çiftçilerin beklediği Sivaslı ilçesindeki Karaboyalık Göleti'nin yüzde 85'i tamamlandı. Projenin yıl sonu tamamlanacağı belirtildi.

Sivaslı'ya bağlı Karaboyalık Köyü yakınlarındaki Kuru Dere üzerindeki Karaboyalık Göleti'nin gövdesi temelden 20.7 metre yükseklikte inşa edildi. 300 bin metreküp su tutma hacmine sahip olacak göletin gövde dolgusu bitirildi. Dipsavak, dolusavak ve su alma yapısı imalatlarının da tamamlandığı projede, mekanik imalatlar devam ediyor. Gölet inşaatıyla birlikte devam eden sulama projesinde ise boru imalatlarıyla sulama hattı sanat yapıları tamamlandı. 640 dekar araziyi modern sulamayla tanıştıracak Karaboyalık Göleti ve Sulaması projesi, hem tarlalardaki verimi artıracak hem de yörede ürün çeşitliliği sağlayacak. Sulama maliyetlerini de düşürerek, üreticilere yılda ortalama 600 bin lira daha fazla kazandıracak proje, bölgeden şehirlere olan göçü de önlemeyi hedefliyor. Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mevlüt Aydın, DSİ'nin geliştirdiği projelerle üretimi teşvik ettiğini ve ülke ekonomisine katkı sağladığını ifade ederek, "Tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor. Bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlüyor" dedi.

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