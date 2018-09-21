Karaboyalık Göleti'nin gövde dokusu hazır

DEVLET Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) tarafından Uşak'ın Sivaslı ilçesinde Karaboyalık Göleti'nin gövde dokusunun tamamlandığı açıklandı.

Uşaklı çiftçilerin beklediği Sivaslı'da yapımı süren Karaboyalık Göleti'nin tamamlanmasıyla, 640 dekar arazinin borulu basınçlı kapalı sistem sulamayla tanışacağı kaydedildi. DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, iş kapsamında göletin gövde dolgusunun bitirildiğini ifade edEREK, "Dipsavak, dolu savak ve su alma yapısı imalatlarının da tamamlandığı projede, mekanik imalatlar devam ediyor. Gölet inşaatıyla birlikte devam eden sulama projesinde ise boru imalatlarıyla sulama hattı sanat yapıları tamamlandı" dedi. Temelden yüksekliği 20.7 metre olan göletin tamamlanmasıyla tarlalardaki verimin ve yörede ürün çeşitliliğinin artacağı kaydedildi. Sulama maliyetlerini de düşürerek projeyle üreticilere, yılda ortalama 600 bin lira daha fazla kazandırılmasının hedeflendiği vurgulandı.

UŞAK, )

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