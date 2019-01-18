Karabağlar’daki plan değişikliği mahkeme tarafından iptal edildi

İZMİR’de Karabağlar Belediyesi tarafından 2. Etap Bahçelievler-Gülyaka Mahalleleri ve civarı plan değişikliğine karşı açılan dava sonuçlandı. Mimarlar Odası İzmir Şubesi’nin İzmir 5’inci İdare Mahkemesi’nde açtığı davada, mahkeme plan değişikliğinin iptaline karar verdi.

Karabağlar Belediyesi tarafından hazırlanan 2. Etap Bahçelievler-Gülyaka Mahalleleri ve civarı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu ile plan değişikliği, Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nce de onaylandı. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne (TMMOB) bağlı Mimarlar Odası İzmir Şubesi plan değişikliğinde; ulaşım altyapısına, yol ağına ve kademelenmesine yönelik yeterli alan ayrılmadığı, planla getirilen yapılaşma koşullarının yoğunluk artışına sebebiyet verdiği, yüksek yapılaşma önerisinin İzmir Körfezi siluetini bozacağı, plan notlarında yer alan hükümler sebebiyle yüksek yapı alanlarının önünün açıldığı, kat adedi ve bina yüksekliği artışı ile şehrin ve alanın güneşe olan cephesinin olumsuz etkileneceği gerekçesiyle İzmir 5’inci İdare Mahkemesi’nde dava açtı. Davya bakan mahkeme, plan değişikliğinin iptaline karar verdi.

Mimarlar Odası İzmir Şubesi Başkanı Halil İbrahim Alpaslan, "Kent yağmasına karşı açtığımız bir davayı daha kazanmaktan, haklı olduğumuzun belgelenmesinden dolayı mutluyuz. Endişelerimiz yasal merciler tarafından da onaylandı" diye konuştu. Alpaslan, "Kamu yararını gözetmek ve her türlü idarenin meslek alanımıza giren konularda, kamunun aleyhine eylemlerine engel olmak, Anayasal sorumluluğumuz. Bu dayanaktan hareketle, kentimizdeki imar kararlarını incelemek ve gerekli durumlarda konuyu yargıya taşımak, İzmir’in çağdaş şehircilik ve mimarlık ilkelerine uygun olarak gelişmesini sağlamak önde gelen görevlerimizdir" diye konuştu.

Uzun süredir İzmir Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinin birçoğunun çağdaş şehircilik ve mimarlık ilkelerinin, eşit, sosyal, demokrat belediyecilik ilkelerinin olabildiğince uzağına savrulduğunu iddia eden Alpaslan, "Yoğun, altyapısız, hukuksuz yapılaşma için birbiriyle yarışan ilçeler, her gün yeni bir yerden yükselen ve kenti her geçen gün daha da kilitleyen yüksek yapılar, hukuksuz olduğu tescillendiği halde durdurulamayan holding inşaatları ülkemizdeki topyekun çöküşten ne yazık ki kentimizin de payını aldığının en net göstergeleri. Mimarlar Odası İzmir Şubesi olarak yaklaşan yerel seçimlerin kentin son şansı olduğunu bu vesile ile hatırlatırken, çağdaşlıktan, hukuktan, eşitlikten ve demokrasiden nasibini almamış belediye başkanları ile İzmir’in çöküşünün çok uzak olmayacağı konusunda endişe ve uyarımızı da kamuoyu ile paylaşmayı görev biliyoruz" diye konuştu.

İZMİR, ()

FOTOĞRAFLI