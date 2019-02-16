Karabağlar'da toplu sözleşme imzalandı

İZMİR'de, Karabağlar Belediyesi ile Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel İş 5 No'lu Şubesi arasında yürütülen ve 880 şirket işçisini kapsayan toplu iş sözleşmesi süreci, imza töreniyle sonlandı.

Karabağlar Belediyesi ana hizmet binası önünde gerçekleştirilen imza törenine CHP İzmir milletvekilleri Kani Beko, Ednan Arslan, Atila Sertel, Tacettin Bayır, Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, CHP Karabağlar İlçe Başkanı Ali İhsan Yıldız, DİSK Genel İş 5 Nolu Şube Başkanı Ali Haydar Kara, sendika yöneticileri, siyasi parti temsilcileri, meclis üyeleri, sivil toplum örgütü temsilcileri, muhtarlar ve yüzlerce işçi katıldı. Toplu iş sözleşmesi imza töreninde konuşan Başkan Selvitopu, Karabağlar Belediyesi'nin yaptığı her işin insan odaklı olduğunu söyledi. Başkan Selvitopu, "İnsanın olmadığı hiçbir işin içinde olmayız. Doğayı ve çevreyi koruyan, geleceğe taşıyan bir anlayışla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bütün bu çalışmaların amacı insana hizmet etmek. Aynı zamanda yaşadığımız coğrafyayı, yaşadığımız doğayı geleceğe taşımak. İşte bu çalışmalar içerisinde en büyük sorumluluğu taşıyan, en fazla alın terini döken işçi arkadaşlarımızdır, çalışma arkadaşlarımızdır. Onların bu çalışmaları özenle sürdürebilmeleri için rahat olmaları gerekir. Başka şeyler düşünmeden, yaptıkları işi en iyi yapacakları şekilde motive olmaları gerekir. Biz bu konuya özellikle önem veriyoruz. Göreve geldiğimiz günden bu yana çalışma arkadaşlarımız arasında ayrım yapmadan, herkese eşit mesafede olarak görevimizi yapmaya çalışıyoruz" dedi.

'İŞÇİ MAAŞLARINI HİÇBİR ZAMAN AKSATMADIK'

Bazı kişilerin, Karabağlar Belediyesi'nin borç içinde olduğunu öne sürdüğünü dile getiren Başkan Selvitopu, "Efendim Karabağlar Belediyesi borç içindeymiş, şöyleymiş böyleymiş, işçinin maaşını ödeyemiyormuş. İşçi arkadaşlarımız burada. Hangi gün maaşlarınız aksadı arkadaşlar? Bu yalanı söyleyenler biraz gözlerini açsınlar, kulaklarını açsınlar, dinlesinler. Ya da konuya şaşı bakmasınlar. Biz herkesin hakkını hukukunu koruyoruz, korumaya da devam edeceğiz. Çalışan arkadaşlarımızın yanında, Karabağlar'da yaşayan, Karabağlar'da oturan tüm yurttaşlarımızın da hakkını hukukunu koruyan bir anlayışla çalışıyoruz. Karabağlar Belediyesi'nde memurun maaşı hangi gün yatıyorsa, kadrolu işçilerimizin de, şirket çalışanı işçilerimizin de maaşını aynı gün yatırıyoruz. Bu istikrarı inşallah önümüzdeki dönemde de sürdüreceğiz" diye konuştu.

DİSK Genel İş 5 Nolu Şube Başkanı Ali Haydar Kara ise Başkan Selvitopu ile birlikte işçiler açısından son derece olumlu bir sözleşmeye imza attıklarını dile getirdi. Kara, "Bu toplu sözleşme hem cesareti hem umudu bir arada temsil ediyor. Cesaret ve umudun bulaşıcı olduğunu biliyorum. Bugün bu toplu sözleşme töreniyle tüm Türkiye'ye hem cesareti hem de umudu dalga dalga yayacağız. Bugün bunun mutluluğu ve sevincini yaşıyoruz" dedi.

İmza töreni, konuşmaların ardından davul zurna eşliğinde halaylarla devam etti. Başkan Selvitopu ve milletvekilleri, işçilerle birlikte halay çekti.

İŞÇİ MAAŞLARINA YÜZDE 20 ZAM

İmzalanan toplu iş sözleşmesi ile işçi maaşlarına yüzde 20 oranında zam yapılırken, halen 6 hafta olarak devam edem doğum izni 8 haftaya çıkarıldı. Çalışanların öğrenim gören çocukları için yapılan ek ödemeler ile çalışan kadınların maaşlarına eklenen kreş ücreti yüzde yüz oranında artırıldı. Bunun yanı sıra yeni sözleşmede birçok alanda işçiler lehine iyileştirmeler de yapıldı.

İZMİR, ()

FOTOĞRAFLI