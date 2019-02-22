Karabağlar'da CHP'li kadınların itiraz dilekçesi kabul edilmedi

İZMİR'de bazı ilçelerde CHP'li kadınlar, belediye meclis üyesi aday listelerinde, parti tüzüğündeki yüzde 33 kadın kotasına uyulmadığı gerekçesiyle, ilçe seçim kurullarına itirazda bulundu. Karabağlar İlçe Kadın Kolları Başkanı Pınar Sert Ceylan, Karabağlar İlçe Seçim Kurulu'nun, bu durumun parti içi bir konu olduğu gerekçesiyle itiraz dilekçelerini almadığını söyledi.

İzmir'de; Konak, Karşıyaka, Buca, Karabağlar ve Bornova'da ilçe kadın kolları başkanları, belediye meclis üyesi aday listelerinde, yüzde 33 kadın kotasına uyulmadığı iddiasıyla, ilçe seçim kurullarına itiraz dilekçesi verdi. Ancak Karabağlar'da listelere itiraz eden 25 partilinin dilekçesi, İlçe Seçim Kurulu tarafından alınmadı. İlçe Kadın Kolları Başkanı Pınar Sert Ceylan, "Cinsiyet kotasına uyulmadığı için biz dilekçelerimizi İlçe Seçim Kurulu'na vermek istedik. Ancak İlçe Seçim Kurulu, dilekçelerimizi almadı. 'Bu konu sizin parti içinde halletmeniz gereken bir durum. Alsak bile bunun bir hükmü yok' dediler. Uğraşlarımıza rağmen, bizim itiraz dilekçelerimiz alınmadı dedi.

Umut KARAKOYUN/ İZMİR, ()

FOTOĞRAFLI