Karabağlar'da 23 Nisan coşkusu

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, törenlerle kutlandı.

Karabağlar Kaymakamlığı'nda düzenlenen Atatürk Anıtına çelenk sunumunun ardından, Karabağlar Övgü Terzibaşıoğlu Anadolu Lisesi'ndeki kutlamalara geçildi. Karabağlar Kaymakamı Mehmet Sadık Tunç ve Personel Albay Orhan Kadir Gök'ün katıldığı 23 Nisan kutlamalarına, Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu eşi Fügen Selvitopu ile birlikte geldi.

Karabağlar Milli Eğitim Müdürü Vekili Erdoğan Akyüz'ün konuşmasıyla başlayan, vatandaşların da ilgi gösterdiği törende, şiir okuma, dans gösterisi, ritim grubu gösterisi ve halk oyunları gösterileri sergilendi. Öğrencilerin gösterileri büyük alkış aldı. Kutlamalar fotoğraf çekimleri ile son buldu.

İZMİR, ()

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