Karabağlar'a doğalgaz ve üniversite müjdesi

AK Parti İzmir Milletvekili Atilla Kaya, Karabağlar'da muhtarları ziyaret etti, hemşehri derneklerine konuk oldu, vatandaşlarla buluştu. Cennetoğlu, Uğur Mumcu, Karabağlar ve Aydın mahallelerine giden Kaya, bu dört mahallenin tamamında doğalgaz kullanımının 2019 yılı sonuna kadar başlayacağının müjdesini verdi.

İzmir'de doğalgaz girmeyen ev kalmayıncaya kadar yatırımlara devam edileceğini belirten Ak Parti İzmir Milletvekili Atilla Kaya, İzmir'deki yapı stoğunun yüzde 62'sinin imar açısından kaçak ya da sorunlu olduğuna dikkat çekerek, Karabağlar'ın da imar planları yapılmamış bir bölge olduğunu, herhangi bir yerleşim yerine doğalgaz hattı çekebilmesi için o yerin imar planının ve imar yolunun olması şart koşulduğunu anlattı. Karabağlar'ın büyük bir bölümünün plansız olmasından dolayı doğalgaz hattı konusunda ciddi sıkıntılar yaşandığını ifade eden Kaya, "Yerel yönetimlerin yapamadığını hükümetimiz yaptı. İmar Barışı ile vatandaşlarımızın imarla ilgili, mülkiyetle ilgili, elektrik, su, doğalgaz ve altyapıyla ilgili sorunlarını çözüyoruz. 2019 yılı sonuna kadar doğalgaz kullanımı başlayacak" dedi.

'TEMBEL V EİŞ BİLMEZ BELEDİYELER'

Karabağlar Mahallesi Muhtarlığı'nda toplanan vatandaşların, bölgedeki Çitlenbik Deresi'nin ıslahı ve yaya üst geçidi taleplerini dinleyen Kaya, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni göreve çağırdı. CHP'li Büyükşehir Belediyesi'nin ve ilçe belediyesinin Karabağlar'ı ihmal ettiğini, Karabağlar'a hiçbir yatırım yapmadıklarını aksine yapılan yatırımlara da engel olmak istediklerini öne süren Kaya, "CHP'nin tembel ve iş bilmez yerel yöneticilerinin kenti getirdikleri durum ortada. İzmir, bu beceriksiz belediye yönetiminin elinden çok çekti. Ancak gelinen noktada, uzun yıllardır CHP'nin beceriksiz yönetim anlayışına sabreden İzmirli hemşehrilerimizin artık değişimin ateşini yakmak için sabırsızlandığını da görüyoruz. İzmir'de hizmet yerine sürekli mazeret üreten, iş yapmayan yerel yönetim sayfası bir daha açılmamak üzere kapanacak" dedi.

İZMİR, ()

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