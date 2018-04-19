Karabağ: Altınyol'da trafik yer altına alınacak

BAYRAKLI Belediye Başkanı Hasan Karabağ, Manavkuyu mahalle sakinleriyle bir araya geldi. Karabağ, Bayraklı'da altınyol trafiğinin yer altına alınacağını, Sahil Güvenlik'in olduğu yere yat limanı yapılacağını söyledi.

75'inci Yıl Mahallesi’ndeki bir kafede düzenlenen kahvaltılı toplantıda konuşan Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, yapılan ve yapılacak olan hizmetleri anlattı. Bayraklı’nın prestij projelerinden çok amaçlı kültür merkezi, spor salonu, tiyatro ve kurs merkeziyle ilçedeki projeler hakkında bilgiler aktaran Karabağ, projenin hazır olduğunu ve İller Bankası'ndan gelecek kredi ile bu projenin hayata geçeceğini söyledi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına başladıklarını belirten Karabağ, "Bu sene ne yapacağımızı Türkiye merak ediyor. Tüm Türkiye’nin beğenisini topladık. Milyonlarca kişi 29 Ekim'de yaptığımız gösteriyle bizi tanıdı ve çok ilgi gösterdi. Dolayısıyla biz unutulmaya ve unutturulmaya çalışılan değerlerimizi yaşatıyoruz. Aslında çok kalabalık olmamıza rağmen bir araya gelemediğimiz için gücümüzü gösteremediğimizi düşünüyorum" dedi.

Bayraklı'da Altınyol trafiğinin yer altına alınması için yüzlerce talep geldiğini belirten Karabağ, "Biz mecliste defalarca bu trafiğin yer altına alınmasını istedik. 'Programda yok' diyorlardı. Meclis olarak biz de planın altına not düştük 'Bayraklı trafiği yer altına alınsın' diye ve böyle onayladık. Şimdi duydum ki, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin genel sekreteri trafiğin yer altına alınması projesini hazırladıklarını söylüyor. Dilerim bu trafik yer altına alınır. Metro istasyonları da alınır ve bu metro istasyonu karmaşası da ortadan kalkar, halkımız denizle buluşur. Ayrıca yat limanı projesine onayı çıktı. Sahil Güvenliğin olduğu yere de yat limanı yapılacak. Her geçen gün gelişen ve güzelleşen Bayraklı’da imkanlarımız dahilinde bizler de üzerimize düşeni yaparak, ihtiyaca göre projeler üretmeye devam edeceğiz" dedi.

İZMİR, ()

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