'Kar Zamanı'na Antalya'da özel gösterim

Yusuf DEMİR/ANTALYA, () - YÖNETMEN Cevahir Çokbilir'in, annesi Naciye Çokbilir'in 12 Eylül 1980 darbesinde yaşadıklarını beyaz perdeye taşıdığı 'Kar Zamanı' adlı kısa film, Antalya'da özel gösterim ile sanatseverlerle buluştu.

Antalya Kültür Sanat'ta (AKS) gösterimi gerçekleşen 'Kar Zamanı' adlı kısa filmin özel gösterimine ilgi yoğun oldu. Yönetmen Cevahir Çokbilir'in annesi Naciye Çokbilir'in 12 Eylül 1980 darbesinde yaşadıklarını beyaz perdeye taşıdığı 'Kar Zamanı'nın başrolünde Naciye Çokbilir oynadı. Uluslararası alanda 8 ödüle layık görülen filmde ayrıca Helin Aydın, Sıla Nisa Adalı, Oğuz Aksal, Barış Fırat, Onat Karataş, İpek Ecem Öztürk, Cafer Sönmez, Eylül Solmaz, Devrim Adar Aşan, Hatice Göçmen, Elif Aşan ve Suat Özyakışır rol aldı.

Film hakkında bilgi veren yönetmen Cevahir Çokbilir, annesinin 12 Eylül 1980 askeri darbesinde yaşadıklarından esinlenerek önce 'Nar Zamanı' ardından devamı niteliğinde 'Kar Zamanı' adlı iki kısa film çektiğini söyledi. Filmlerin çeşitli ulusal ve uluslararası festivallere gönderdiğini kaydeden Çokbilir, "Filmin kış ve yaz sahneleri Korkuteli ilçesine bağlı Susuz Mahallesi'nde çekildi. Çekimler yaklaşık 6 ay sürdü. 'Kar Zamanı' Los Angeles'te düzenlenen Independent Short Awards'ta başta 'En İyi Orijinal Hikaye' olmak üzere 'En İyi Kısa Film', 'En İyi Görüntü Yönetmeni', 'En İyi Kurgu', 'En İyi Erkek Yönetmen' ödüllerine layık görüldü. Polonya'dan 'En İyi Avrupa Filmi', Kanada'dan 'Farklılık Ödülü', Hindistan'dan da 'En İyi Kurgu' ödülü aldı" dedi.

Filmin, ulusal ve uluslararası festival yolculuğunun devam ettiğini belirten Cevahir Çokbilir, yaklaşık 400 festivale başvurduklarını söyledi. Reklam filmleri ve müzik klipleri çekimi de yapan Çokbilir, Türkiye'de çeşitli festivallerde gösterim yaptıklarını ancak film ekibinin büyük bir çoğunluğunun Antalya'da olması nedeniyle burada özel gösterim yaptıklarını ifade etti.

Gösterimde ve filmde katkısı bulunanlara plaket vermek yerine çam fidesi hediye etmeyi uygun gördüklerini anlatan Cevahir Çokbilir, "Bir farkındalık oluşturmak istedik" dedi.

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