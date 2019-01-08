Kar yağışı Pozantı ve Akçatekir'i etkisi altına aldı

ADANA’nın Pozantı ilçesi, gece saatlerinde başlayan yoğun kar yağışıyla birlikte beyaza büründü. Yaklaşık 15 santimetreyi bulan kar nedeniyle sürücüler, geçiş noktalarından yavaş ilerliyor.Gece saatlerinde ilçe merkezini etkisi altına alan, 15 santimetreyi bulan kar yağışı nedeniyle Pozantı Belediyesi'ne bağlı ekipler harekete geçti. Yüksek kesimlerde 30 santimetreyi bulan kar nedeniyle yolların kapanmaması için geçiş noktaları ile sokaklarda karları temizleyen ekipler, kar zinciri ve kar lastiği olmadan yola çıkılmamasını önerdi. İlçede tüm yolların açık olduğu, ulaşımın devam ettiği belirtildi.

AKÇATEKİR'DE YOĞUN KAR

Gülek Tüneli yakınlarında yoğun kar yağışı nedeniyle meydana gelen maddi hasarlı trafik kazası nedeniyle trafik kontrollü bir şekilde verilirken, Akçatekir bölgesinde de yoğun kar yağışı nedeniyle ağır yüklü TIR sürücüleri, bölgede olası kazalara karşı yavaş ilerliyor.

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