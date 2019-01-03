Kar timleri Toroslarda karla boğuşuyor

ADANA Büyükşehir Belediyesi, Torosların eteklerinde yoğun kar yağışının etkili olduğu 7 ilçede toplam 600 kilometrelik yol ağının açık kalması ve ulaşımın kesintisiz devam etmesi için çetin mücadele veriyor. Adana Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı, 60 araç ve 200 personelle 3 vardiya halinde, 24 saat kesintisiz yol açma ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.KARLA MÜCADELE SEFERBERLİĞİAdana Büyükşehir Belediyesi, etkili kar yağışı nedeniyle beyaza bürünen Tufanbeyli, Aladağ, Pozantı, Feke, Saimbeyli, Kozan ve Karaisalı ilçelerinde günlük yaşamın kesintiye uğramaması ve yolların açık kalması için geçen haftadan itibaren seferberlik ilan etti. Fen İşleri Daire Başkanlığı, 200 personel, 17 greyder, 14 loder ve 6 dozerle geceli, gündüzlü mesai vermeye başladı.KARA, TİPİYE, SOĞUĞA ALDIRMIYORLARDondurucu soğuk ve güçlüklere aldırmadan yolların açık kalması, hastaların sağlık merkezlerine, öğrencilerin de okullara ulaşım sağlaması için karla boğuşan ekipler, küreme ve tuzlama çalışmalarını özveriyle yürüttü. Adana Büyükşehir Belediyesi kar timlerinin Torosların eteklerindeki yerleşimlere ulaşım sağlayan 600 kilometrelik yol ağının açık kalması için hava koşulları düzelinceye kadar çalışmalarını devam ettireceği belirtildi.

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