Kar, Feke'de hayatı felç etti

Ali GÖKDAL/ FEKE(Adana), () - ADANA Büyükşehir Belediyesi ve Feke Belediyesi ekipleri Feke'de karla kapanan yolları açmak için aralıksız çalışıyor.

Feke'de 2 metre bulan kar nedeniyle ilçeyle bağlantısı kalmayan köylerin bir çoğunda elektrikler kesik, yüzlece ağaç da devrildi. Adana Büyükşehir ve Feke Belediyesi ekipleri, 11 iş makinası ve 70 personelle yolların açılması ve tuzlanma çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Ayrıca Feke Orman İşletmesi ekipleri 1 greyder ve 1 jsb ve 6 personelle gönüllü olarak yol açma çalışmalarına destek veriyor.

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