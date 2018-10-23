Kapuz Kanyonu turizme açılsın

ANTALYA, () - KOYAALTI İlçe Güvenlik Kurulu Toplantısı, Aşağıkaraman Mahallesinde gerçekleştirildi. Toplantının ardından Kapuz Kanyonunu ziyaret eden Kaymakam Kamil Köten ve beraberindeki heyet, doğa harikası kanyona hayran kaldı.

Konyaaltı Kaymakamlığı'nın her ay düzenlediği İlçe Güvenlik Kurulu Toplantısı, Aşağıkaraman Mahallesinde gerçekleştirildi. Kaymakam Kamil Köten başkanlığında yapılan toplantıya İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Karaarslan, İlçe Jandarma Komutanı Özhan Nacar, Konyaaltı Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi (KONESKOOP) Başkanı Durali Kolpak, birim müdürleri ve muhtarlar katıldı. Toplantıda ilçenin güvenliği ve huzuru için yapılacak çalışmalar ele alındı.

TURİZME AÇILMASI İÇİN DESTEK İSTEDİ

Konyaaltı Kaymakamı Köten, toplantının ardından beraberindeki heyetle doğa harikası Kapuz Kanyonunu gezdi. Kaymakam Köten ve beraberindekiler, Kapuz'un güzelliğine hayran kaldı. Kanyon hakkında bilgi veren Aşağıkaraman Mahalle Muhtarı Mesut Pöze, bölgenin tanıtımı ve turizme açılması için destek istedi. Kamil Köten, kanyonun turizme kazandırılması amacıyla gerekli adımları atacaklarını söyledi.

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