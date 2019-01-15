Kaplan tempoyu arttırdı

ADANA,() - SPOR Toto 1.Lig'in 18'nci haftasında deplasmanda Tetiş Yapı Elazığspor ile karşılaşacak olan Adanaspor, sabah saatlerinde gerçekleştirilen antrenmanda kuvvet ve dayanıklılık çalıştı.

Gold Line Fitness Center’da teknik direktör Coşkun Demirbakan ve yardımcı antrenörler gözetiminde gerçekleşen antrenmanda futbolcular kuvvet ve dayanıklılık hareketlerinden oluşan ve yaklaşık 1 saat 20 dakika süren bir çalışma yaptı. Turuncu-beyazlılar, Tetiş Yapı Elazığspor maçının hazırlıklarını akşam saat 17.30'da Osman Yereşen Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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