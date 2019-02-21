Kaplan Bolu yolcusu

ADANASPOR 23 Şubat'ta deplasmanda oynayacağı Boluspor maçı öncesi antreman yaptı.Osman Yereşen Tesisleri'nde Gençlik Gelişim Sorumlusu Eyüp Arın yönetiminde gerçekleşen antrenman saat 11.00’de başladı ve 1 saat 20 dakika sürdü. Antrenman ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla başladı. Daha sonra 2 gruba ayrılan futbolcular pas çalışması yaptı. Antrenmanın ikinci bölümünde orta, şut çalışması yapan Turuncu-beyazlı takım, çift kale maçlarla ve bireysel çalışmalarla antrenmanı tamamladı. Çukurova ekibi yarın sabah saatlerinde hava yoluyla Ankara’ya gidecek. Buradan karayoluyla Bolu’ya gidecek olan Adanaspor kafilesi, burada son çalışmasını yapıp kamp yapacağı otelde maç saatini bekleyecek.

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