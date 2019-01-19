Kapıyı kilitleyip hırsızı yakaladılar

Semih ERSÖZLER/ANTALYA,() - ANTALYA'da, bir binaya hırsızlık amacıyla girdiği iddia edilen A.A.(16), durumu fark eden bina sakinlerinin kapıyı kilitleyip polise haber vermesiyle yakalandı.

Olay, dün gece Muratpaşa ilçesi Konuksever Mahallesi 812. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre A.A., 3 katlı binanın kapı zillerine basmaya başladı. Kim olduğunu soran ev sahiplerine, farklı isimler söyleyerek binanın dış kapısını açtırmaya çalıştı. Kapının açılmasıyla binaya giren A.A., dairelerin kapısını kontrol etmeye başladı. A.A.'nın 2'nci kattaki bir dairenin kapısını zorlaması üzerine ev sahibi bağırarak yardım istedi. Bunun üzerine A. A., kaçmak istedi. Bu sırada zemin katta oturan bina sakinleri apartman kapısını dışarıdan kilitleyerek A. A.'nın kaçmasını engelledi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, A.A.'yı gözaltına aldı.

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