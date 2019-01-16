Kapıları zorlarken yakalandılar

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, () – DÜZCE’nin Gümüşova ilçesinde evlerin kapılarının zorlandığı ihbarını alan polis ekipleri, 3 hırsızlık zanlısı kadını suçüstü yakaladı.

Gümüşova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 3 kadının evlerin kapılarını zorladıkları ihbarı üzerine operasyon düzenledi. Gümüşova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Emine G.(21), Yasemin G.(18) ve E.V isimli şahısları suçüstü yakaladı. 3 zanlı ilk olarak polis ekiplerine hem 18 yaşından küçük olduklarını hemde kiralık ev aradıklarını söyleyerek polis ekiplerinin elinden kurtulmak istedi.Ancak polis ekipleri 3 şahsı alarak Gümüşova İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürdü. Şahısların yapılan sorgusunda sahte kimlik kullandıkları ve Türkiye’nin bir çok ilinde aynı yöntemle hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle arandıkları ortaya çıktı. 3 zanlı Gümüşova İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde yapılan sorgularının ardından Düzce Adliyesi’ne sevk edilirken,