Kapıkule'de ülkeye uyuşturucu sokmak isteyen 4 kişi tutuklandı

EDİRNE'de Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yurda giriş yapan bir TIR'da ele geçirilen 243 bin uyuşturucu hap ve esrarlarla ilgili yakalanan 4 kişi tutuklandı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptığı çalışmada TIR'la ülkeye uyuşturucu getirileceğini belirledi. Aracı takibe alan polis, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan giriş yaptıktan sonra aramaya aldı. Aramada 243 bin uyuşturucu hap, 146 gram esrar, 30 gram esrar reçinesi ele geçirildi. Uyuşturucuyla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklanarak cezaevine konurken, biri adlı kontrol şartıyla serbest bırakıldı.