Kapıcıoğlu: AK Parti, tüm Türkiye’yi kucaklayan tek parti

AK Parti Bursa 1. Bölge Milletvekili adayı Gülten Kapıcıoğlu, yaklaşan seçimler öncesi çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bursa Merinos Parkı’nda, Karadeniz Bölgesi sivil toplum kuruluşları ile bir araya gelen Kapıcıoğlu, sonrasında yaptığı Karacabey ziyaretinde rehabilitasyon merkezlerini ziyaret etti ve halkla buluştu.

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman ve AK Parti Bursa Milletvekili adayları ile birlikte, kahvaltıda Karadeniz Bölgesi sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelen Kapıcıoğlu, “Türkiye büyük bir kültür mozaiği. AK Parti, bu büyük ve renkli coğrafyada, her gönüle giren, her kesimi kucaklayan bir partidir” dedi. Sonrasında Karacabey ilçesine giden Kapıcıoğlu, burada Özel Hayat ve Özel Yaşameli Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerini ziyaret etti. Bu ziyaretler hasta ve hasta yakınlarıyla da bir araya gelen Kapıcıoğlu, ailelerin sorunlarını ve isteklerini dinledi. Engelli vatandaşların hayata karışmalarının oldukça önemli olduğunu söyleyen Kapıcıoğlu, “AK Parti dönemi boyunca yaptığımız çalışmalarla engelli vatandaşlarımızın, daha iyi sağlık hizmetleri almalarına, sosyal hayata karışmalarını kolaylaştırmak için çalıştık. Gerek sağlık alanında verilen hizmetlerle, gerekse de eğitim ve iş hayatında hayata geçirilen projelerle bu vatandaşlarımızın önündeki engelleri kaldırmak için uğraştık” şeklinde konuştu.

Kapıcıoplu çalışmalarını, Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan ile birlikte Karacabey’in mahallelerinde gerçekleştirdiği ziyaretlerde halkla buluştu.