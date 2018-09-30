Kapalı otelde hırsızlık şüphelileri yakalandı

Mithat ABAKAN/MANAVGAT, () - ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde kapanan bir otelden alacaklarını alamayınca otelde bekçilik yapan anne ve babasını ziyaret eden M.T.'nin cep telefonu ve parasını alan 2 şüpheli jandarma tarafından yakalandı. Şüpheliler işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Manavgat'ın Çolaklı bölgesinde geçen ay iflas eden ve kapanan 5 yıldızlı otelde çalışan Y.T.K. (18) ile M.U. (19) alacakları için otele gitti. Kapıları kapalı olan otelde yan duvardan atlayarak giren şüpheliler otelde kimseyi bulamayıp, bahçe balkonundan bekçi olarak çalışan anne ve babasının ziyaretine gelen M.T.'nin odasına girdi. Odada bulunan cep telefonu, 259 dolar, 10 Euro ve 30 lirayı alan şüpheliler otelin havuz başında dolaşırken, bekçi M.A., eşi G.T. ve M.T. ile karşılaştı. Bekçi A., şüphelileri oyalarken, eşi ve kızı odalarına gidip kontrol edince cep telefonu ve parasının yerinde olmadığını fark etti.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı timleri şüphelileri gözaltına aldı. Şüphelilerden Y.T.K., ifadesinde otelden alacakları olduğu için geldiklerini, duvardan atlayarak otelin bahçesine girdiklerini, bu sırada odalardan birinin balkon kapısını açık olarak gördüklerini ve bir sandalye koyarak odaya çıktığını, burada cep telefonuyla bir miktar para aldığını itiraf etti. Yeniden bahçeye döndükleri sırada bekçinin kendilerini gördüğünü belirten Y.T.K., arkadaşının onlarla konuşurken, kendisinin cebine koyduğu cep telefonunu fark ettirmeden bahçede bulunan bir çiçeğin yanına bıraktığını anlattı. Şüpheli M.U. da kendisinin odaya çıkmadığını ve herhangi bir şey almadığını söyledi.

Şüphelilerin gösterdiği yerde bulunan cep telefonu ve üzerinde bulunan paralar, jandarma tarafından şikayetçilere teslim edildi. Jandarmada işlemleri tamamlanan şüpheliler sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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