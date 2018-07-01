Kapaklı’da sünnet şöleni

Onur KAYA/KAPAKLI(Tekirdağ),()-TEKİRDAĞ'ın Kapaklı ilçe Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen ve bu yıl 14’üncüsü düzenlenen toplu sünnet şöleninin ikinci günü de renkli görüntülere sahne oldu. Kapaklı Eski Belediye binasının arka tarafında bulunan kent meydanında düzenlenen ve binlerce kişinin katıldığı şölende, sahne alan şarkıcılar Canan Şimşek ve Göksel, izleyenlere unutulmaz bir gece yaşattı.

Etkinliklerin ikinci gecesine Kapaklı Kaymakamı Mehmet Yüzer, Kapaklı Belediye Başkanı İrfan Mandalı, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Behcet Atlı, Kapaklı Belediye Meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile binlerce vatandaş katıldı.

Birbirinden ünlü solistlere vokal yapan ve sahnesi ile adından çok söz ettiren sanatçı Canan Şimşek konserde ilk olarak sahne alırken, söylediği birbirinden güzel eserlerle konsere katılanlara unutulmaz bir gece yaşattı. Şimşek’in sahne performansının ardından Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Behcet Atlı tarafından günün anısına kendisine çiçek ve plaket takdiminde bulunuldu. Kısa bir konuşma gerçekleştiren Atlı, Kapaklı Belediyesi’ne ve sanatçıya konser dolayısıyla teşekkür ederken, Kapaklılı vatandaşlara Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak’ın selamlarını iletti.

Gecede konuşma gerçekleştiren Kapaklı Belediye Başkanı İrfan Mandalı, “Geleneksel hale getirdiğimiz ve bu yıl 14'üncüsünü düzenlediğimiz sünnet şölenimize hepiniz hoşgeldiniz. Öncelikle, çocuklarımızı bu özel günlerinde yalnız bırakmadığınız için, onların heyecanlarına ve mutluluklarına ortak olduğunuz için , hepinize ayrı ayrı yürekten teşekkür ediyorum. Bu zamana kadar 4 binden fazla evladımızı sünnet ettirdik. Bu yılda yaklaşık 200 'e yakın çocuğumuzu sünnet ettirerek yavrularımıza en güzel sünnet kıyafetlerini giydirdik. Hediyelerimiz ile onları sevindirdik, mutlu ettik. Geleceğimiz , yarınlarımız olan çocuklarımız için ne yapsak azdır. Rabbim onların Mürvetlerini de bizlere göstermeyi nasip etsin. Sünnetlerini yaptığımız çocuklarımızın ailelerine de buradan tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bu güzel günlerini bizlerle paylaştıkları için ayrıca teşekkür ediyorum” dedi.

Gecede ilk olarak şarkıcı Göksel sahne aldı. Göksel konserine yeni ve eski albümlerinden yer alan popüler şarkılarıyla başlarken, şarkılarına ise alanı dolduran binlerce Göksel hayranı da eşlik etti. Güzelliği ile göz kamaştıran Göksel sahne performansı ile de dinleyenlerden tam not aldı. Eğlencenin temposunun hiç düşmediği konser geç saatlere devam ederken, Göksel enerji dolu sahne performansıyla Kapaklılara unutulmaz bir gece yaşattı. Göksel’in performansının ardından Kapaklı Kaymakamı Mehmet Yüzer ile eşi, şarkıcıya çiçek ve plaket takdiminde bulunurken, şölen havai fişek gösteriyle son buldu.