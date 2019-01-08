Kapadokya, Turizm Fuarı’nda tanıtılacak

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, TÜROFED ve Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TTYD) iş birliğiyle düzenlenecek olan '23. Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nda (EMİTT), Kapadokya da tanıtılacak.

İstanbul'da 1 Ocak-3 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek olan fuar ile ilgili Göreme Belediye Başkanı Nuri Cingil açıklama yaptı. Ulusal ve uluslararası pek çok katılımcı ve ziyaretçinin yer alması beklenen EMİTT 2019 Fuarı'nda Göreme'nin de yer alacağını belirten Başkan Cingil, Kapadokya bölgesi olarak Nevşehir'in tek çatı altında toplanacağı stantta, Göreme'nin de tüm yönleriyle tanıtılacağını bildirdi. Başkan Cingil, "EMİTT 2019 Fuarı, Kapadokya için büyük bir fırsat olacak. Özellikle turizm işletmecilerinin bu fırsatı değerlendirmesi gerekiyor. Yerli ve yabancı birçok ziyaretçinin katılacağı fuara, Kapadokya bölgesi olarak bir bütün halinde katılmamız, daha verimli olmasını sağlayacaktır. Fuarlardaki birlik ve beraberliğin ana teması budur" dedi. Fuarda Göreme'nin tarihi ve turistik yerlerinden, yemek kültürüne birçok yönlerini anlatan Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanan kitaplar ziyaretçilere dağıtılacak.

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