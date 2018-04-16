Kapadokya 20. Kafkasya Turizm Fuarı'nda yer aldı

Metin YILDIRIM/NEVŞSEHİR, () - GÜRCİSTAN’ın başkenti Tiflis’te, Georgia Expo fuar alanında düzenlenen '20. Caucasus Tourism Fair – 20. Kafkasya Turizm Fuarı'na Nevşehir Valiliği himayesinde oluşturulan organizasyonla 'Kapadokya' adı ile katılım gerçekleştirilip, bölgenin tanıtımı gerçekleştirildi.

Tiflis'te 12 – 14 Nisan 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilen '20. Caucasus Tourism Fair – 20. Kafkasya Turizm Fuarı'na, Nevşehir Valiliği himayesinde, KAPTİD, KAPHİB, Ahiler Kalkınma Ajansı, Nevşehir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Ürgüp Belediyesi, Göreme Belediyesi, Uçhisar Belediyesi, Ortahisar Belediyesi, Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası, Ürgüp Ticaret ve Sanayi Odası, Nevşehir Ticaret Borsası, THY Nevşehir Satış Müdürlüğü ve TÜRSAB Kapadokya BYK ortak girişimiyle alınan karar doğrultusunda 'Kapadokya' olarak ilk kez katılım gerçekleştirildi. Nevşehir ve yöresinin turistik yerlerinin tanıtımının yapıldığı fuarda kurulan stantta, Ahiler Kalkınma Ajansı'nın Cappadocia Kitapçığı (İngilizce ve Rusça), KAPHİB'in Bölge Haritası (İngilizce - Türkçe), KAPHİB'in Bölge Kitapçıkları (Türkçe), KAPTİD'in Üye İşletmeler Kitapçığı (İngilizce / Türkçe), Azize Nino Posteri dağıtıldı. Katılımın, Nevşehir'in ve özellikle Kapadokya'nın tanıtımı açısında olumlu geçtiği belirtildi.

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