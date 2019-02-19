Kantarcı: Temennimiz daha kapasiteli bir havalimanı

TÜRKİYE Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Volkan Kantarcı, Trabzon Havalimanı'nda başlanması beklenen tadilatı değerlendirdi, "Temennimiz sorunsuz, daha kapasiteli bir havalimanına sahip olup, turizm potansiyelimizi arttırmak" dedi.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Volkan Kantarcı, Trabzon Havalimanı'nda başlanması beklenen tadilat çalışmalarına ilişkin konuştu, uyarılarda bulundu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'ın konuyla ilgili girişimlerini hatırlatan Kantarcı, havalimanının gündeme alınmasının sevindirici olduğunu söyledi. Kantarcı, "Bakanımızın bunu gündeme alması bizim adımıza sevindirici, asıl mutlu edecek gelişmeler bu düşünce ve planların en kısa zamanda gerçeğe dönüşmesi. Restorasyon, revize pist ile alakalı bir durum ise hava durumu ve ısıyla ilgilide bazı teknik durumlar olduğu için bu şartların da oluşması gerekiyor” dedi.

KAPASİTELİ HAVALİMANI TEMENNİSİ

Temennilerinin kapasiteli bir havalimanı olması olduğunu kaydeden Kantarcı “Özellikle dış hatlar terminalinde yetersiz sayıda bankonun ve bagaj alım kısmının olmaması. Yine bantların yeterli olmaması sorunu var. Geçen yıl Trabzon’a bine yakın dış hat seferi gerçekleşti. Yaklaşık 850 tanesi Ortadoğu ülkelerinden gelenlerdi. Gönül ister ki birden fazla havalimanımız olsun. Temennimiz sorunsuz, daha kapasiteli bir havalimanına sahip olup, turizm potansiyelimizi arttırmak” diye konuştu.