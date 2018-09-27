Kanserle savaşta immünoterapi yöntemi

Aslı DURAN/ANTALYA, () - Türk Tıbbi Onkoloji Derneği (TTOD) tarafından Antalya Belek'te düzenlenen 2. Uluslararası Onkoloji Kongresi'ne (ICONS 2018) katılan Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Gökhan Demir, son yıllarda geliştirilen immünoterapi sayesinde kanser tedavisinin yan etkilerinin azaldığını belirtti.

Prof. Dr. Gökhan Demir, vücut bağışıklık sisteminin hücrelerini uyararak yok etmeye yardımcı olan immünoterapi tedavi yöntemi hakkında bilgi verdi. Kanser tanı ve tedavisinde istenilen başarıya ulaşmak için büyük yatırımlar yapıldığını ve araştırmaların gün geçtikçe çoğaldığını belirten Prof. Dr. Demir, tedavide yeni metotlar geliştirildiğini anlattı ve kanserli kök hücre çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

KANSERLİ KÖK HÜCRE TEDAVİ EDİLEMEZSE KANSER YENİLENEBİLİR

Kanserin bir kök hücreden oluştuğunu, o kök hücre bölünerek radyolojik olarak görünen tümörlü dokuya yol açtığını açıklayan Prof. Dr. Gökhan Demir, kanserli hücrelerin yüzde 80-90'ını yok ettiklerini, kanser kök hücresi yok edilmediği takdirde yüzde 100 bir başarıyı elde edemediklerini, her an kanserin tekrarlanabileceğini söyledi. Prof. Dr. Demir, “Bugün çok önemli çalışmaların bir kısmı kanseri başlatan kök hücreyi bulup yok etmeye yönelik çalışmalardır. Örneğin meme kanserinin kök hücresi, meme kanserli normal diğer hücrelerden farklı özelliklere sahiptir. Üzerindeki moleküller farklı, tedavilere direnci farklı ama biz sadece meme kanserinde rutin gördüğümüz hücreleri hedeflersek, meme kanserinin kök hücresini yok edemiyoruz. Ve hastalık kanserli kök hücreden kendini yeniliyor. Kanser kök hücrelerini tanımlayıp, onlara yönelik özel tedaviler geliştirmeye başladık. Eğer kanser kök hücrelerini tamamıyla ortadan kaldırabilirsek o zaman çok büyük bir başarı elde edebiliriz" diye konuştu.

İMMÜNOTERAPİ YÖNTEMİ İLE KANSERLİ HÜCRE TAMAMEN ORTADAN KALKABİLİR

Kanserli hücrelerin bağışıklık sistemini çökerttiğini açıklayan Prof. Dr. Demir, son yıllarda geliştirilen immünoterapi sayesinde kanser tedavisinin yan etkilerinin azaldığını belirtti. Prof. Dr. Gökhan Demir, immünoterapi ile vücudun bağışıklık sistemini, kanserli hücrelere karşı daha kesin, etkili ve daha güçlü saldırılar yapacak şekilde yükselterek kanserli hücrelerin büyüme ve yayılmasını durdurmayı veya hücrenin tamamen ortadan kaldırılmasını amaçladıklarını söyledi.

İMMÜNOTERAPİ TEDAVİ YÖNTEMİ VE BAĞIŞIKLIK SİTEMİ

Prof. Dr. Gökhan Demir, “Kanser hücreleri vücudun bağışıklık sistemini aldatarak, vücudumuza yayılabiliyor. Bağışıklık sistemi kendinden olan ve olmayan hücreyi ayırt edip, kendinden olmayanı yok etmeye programlıdır. Yani dışarıdan bir bakteriyi vücudunuza sokarsanız, bağışıklık hücresi bunu yok eder. Ama kanserli hücre bugüne kadar bağışıklık sistemine kendinden bir hücreymiş gibi gösteriyordu. Bağışıklık sistemi kanserli hücre ile mücadele edemiyordu. Bu mekanizmayı çözerek, vücudun bağışıklık sisteminin artık kanserli hücreyi devre dışı bırakmasını immünoterapi yöntemi ile sağladık" dedi.

YÜZDE 60-70 ORANINDA BAŞARI

İmmünoterapi tedavi yöntemi ile birçok kanser grubunda başarılar elde edildiğini söyleyen Prof. Dr. Demir, “Bazı akciğer kanseri türlerinde kemoterapi yöntemi kullanmadan sadece immünoteropi ile yüzde 60-70 oranında başarı elde edebiliyoruz. İleri evre hastalıkta tam şifa sağlayabiliyoruz. Cilt, böbrek, mesane, baş boyun, akciğer ve kalın bağırsak kanserleri gibi pek çok kanser gruplarında immünoteropi önemli bir silah haline geldi. Bazı kanserlerde tek başına, bazı kanserlerde ise kemoterapi ile birlikte kullanılıyor. Tedavi kontrol oranımızı çok belirgin bir şekilde artırıyor. Gelecekte immünoteropi ile ilgili çalışmalar giderek artacak ve hız kazanacak. İmmünoteropi yöntemi, ilerde bütün kanser tedavilerinin olmazsa olmazı haline gelecek" diye konuştu.

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