Kansere yenik düşen Aysen Karsan anısına yapılan Z Kütüphane açıldı

YALOVA Belediye Başkanı Vefa Salman, 2016 yılının Eylül ayında kansere yenik düşen Yalova Kanser Hastaları Derneği (YAKHAD) Başkanı Aysen Karsan’ın anısına, Saffet Çam Ortaokulu’nda yapılan Z-Kütüphane ve çok amaçlı salonun açılışına katıldı.

Kütüphanenin açılışına Belediye Başkanı Vefa Salman’ın yanı sıra İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hüseyin Çibir, merhum Aysen Karsan’ın annesi Naile Karsan, kız kardeşi Nermin Karsan Gökhan ve Aysen Karsan’ın sevenleri katıldı.

Yalova Belediyesi’nin de destek verdiği Aysen Karsan’ın ailesi ve sevenlerinin öncülüğünde yapılan girişim sonucunda kütüphane ve çok amaçlı salon tamamlanarak öğrenciler için hazır hale getirildi. Açılışta konuşan Başkan Salman, “Ben öncelikle ailesini böyle bir girişimde bulunduğu için kutluyorum. Çok güzel çok yararlı bir işe imza atılmasını sağladılar. Bunu Aysen Karsan ismi ile taçlandırmaları ise ayrı bir önem taşıyor. Yalova’nın tanıdığı ve hayatı boyunca yararlı işlere imza atmak için çalışan bir simaydı. Ailesi sayesinde ise ismi her zaman yaşayacak. Ben, Aysen Karsan’ı burada bir kez daha anıyor ve bir kez daha kederli ailesine baş sağlığı diliyorum. Ruhu şad olsun” dedi.



FOTOĞRAFLI