"Kanserden korunmada düzenli aktivite şart"

İZMİR Katip Çelebi Üniversitesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı Doç.Dr. Mustafa Tözün, 4 Şubat Dünya Kanser Günü nedeniyle yaptığı açıklamada, alkolden ve tütün mamullerinden uzak durmanın, sağlıklı beslenmenin, ideal vücut ağırlığını korumanın ve düzenli olarak fiziksel aktivite yapmanın kanserden korunmada etkili olduğunu söyledi.

Türkiye'de her yıl yaklaşık 96 bin 200 erkeğe ve 67 bin 200 kadına kanser teşhisi konduğunu belirten İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tözün, erkeklerde en sık akciğer ve prostat kanserinin, her 4 kadından birinde ise meme kanserinin görüldüğünü aktardı. Hem erkeklerde hem de kadınlarda bağırsak (kolorektal) kanserinin sık görülen kanser türlerinde üçüncü sırada olduğunu kaydeden Doç. Dr. Mustafa Tözün, yakın zamanda yapılan bir çalışmaya göre sekiz yaygın kanserin mesane, barsak, meme, servikal, rahim, malign melanom, yumurtalık ve testis kanserleri olduğunu vurgulayarak bunların erken teşhis edildiğinde sağ kalımların üç kat daha yüksek olduğunu ifade etti. Doç. Dr. Mustafa Tözün, Dünya Sağlık Örgütü tarafınca meme, kalın bağırsak ve rahim ağzı kanserleri için toplumun kaynaklarına ve hastalık yüküne uygun olarak tarama programları yürütüldüğünü ve bu nedenle ülke genelinde Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezleri ‘nin (KETEM) kurulduğunu söyledi.

'SAĞLIKSIZ YAŞAM ALIŞKANLIKLARI DEĞİŞTİRİLMELİ'

Doç.Dr. Mustafa Tözün, kanserin yüzde 90 çevresel, yüzde 10 genetik faktörlere bağlı oluştuğundan sağlıksız yaşam alışkanlıklarının değiştirilmesiyle kanserlerin üçte birinden fazlasının gelişiminin engellenebildiğine dikkat çekerek, "Alkolden ve tütün mamullerinden uzak durmak, sağlıklı beslenmek, ideal vücut ağırlığını korumak ve düzenli olarak fiziksel aktivite yapmak önemli. Tütün kullanımı kesmek en önemli önlenebilir kanser nedeni. Akciğer kanseri ölümlerinin yüzde 71’ini ve tüm kanser ölümlerinin en az yüzde 22’sini oluşturuyor" dedi.

İZMİR, ()

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