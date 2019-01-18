Kanser hastası öğrenciye karnesi evde verildi

GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde yaşayan ve kanser hastalığı nedeniyle okula gidemediği için evde eğitim alan 2’nci sınıf öğrencisi Ahmet Arda Kaya'ya karnesini ilçe Kaymakamı Kemal Şahin evinde verdi.İlçe Kaymakamı Kemal Şahin, Milli Eğitim Şube Müdürleri Mehmet Demir ve Vehbi Öztürk, Rehberlik Araştırma Merkezi Müdüru Yusuf Çetinkaya, Bilal Saide Marufoğlu İlokulu Müdürü Halil Kendirci ile birlikte Belkıs Mahallesi’ndeki evinde eğitim alan Ahmet Arda Kaya’yı ziyaret etti.

Kaya’nın eğitim durumu ile ilgili bilgi alan Kaymakam Şahin, rahatsızlığı nedeniyle ilik nakli olan Ahmet Arda Kaya'nın ailesiyle de bir süre sohbet etti. Ziyaret sonrasında karnesini ve hediyesini Kaymakam Kemal Şahin’den alan Kaya, tüm notlarının iyi olduğunu görünce mutlu olarak öğretmenine ve Kaymakam Şahin’e teşekkür etti. Evde eğitim alan öğrencilere ders veren öğretmenlere teşekküre eden Kaymakam Şahin, "Bu öğrencilerimiz bizlerin geleceği ve teminatıdır bu nedenle rahatsızlıkları nedeniyle onlar okula gelemiyorlarsa bizler okulu onların ayağına götürürüz. Buradaki amacımız bu ve buna benzer öğrencilerimizin eğitimden ve öğretimden geri kalmamasıdır" dedi.

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