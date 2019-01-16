Kanser hastası İrem'e sürpriz hediye

Mesut MADAN/BURDUR, () - AK Parti Burdur Belediye Başkan Adayı Deniz Kurt, mide kanseriyle mücadele eden lise öğrencisi İrem Ayvalı'ya Fenerbahçeli futbolcuların imzaladığı formayı hediye etti.

Ak Parti Burdur Belediye Başkan Adayı Deniz Kurt, Burdur'da bir süredir mide kanserine karşı savaş veren lise öğrencisi İrem Ayvalı'yı ziyaret etti. Burdur Genç Fenerbahçeliler Topluluğu Başkanı Müslüm Tapanlı ile birlikte evinde İrem Ayvalı'yı ziyarete giden Deniz Kurt, Ayvalı ile bir süre sohbet etti ve sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Her zaman İrem'in yanında olduğunu belirten Kurt, ona taraftarı olduğu Fenerbahçe'nin oyuncuları tarafından imzalanan forma hediye etti.

İrem Ayvalı, sürpriz karşısında şaşkınlığını gizleyemezken, Kurt ve Tapanlı'ya güzel hediye için teşekkür etti. Ayvalı, "Hayatımda aldığım en anlamlı hediyelerden biri. Sayın Kurt'a ve Müslüm Tapanlı'ya hem beni ziyarete geldikleri hem de bu güzel armağanı sundukları için teşekkür ederim" dedi.

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