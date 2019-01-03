Kanser hastalarına moral eğlencesi

Cansel ORUÇ/BURSA,() - MEDİCANA Bursa Hastanesi Onkoloji Kliniği'nde tedavi gören kanser hastalarına, moral ve motivasyon sağlamak için müzikli eğlence düzenlendi.Kanser hastalarının iyileşme sürecinde moral, en büyük yardımcılardan.

Hastane kemoterapi tedavisi gören hastalara, hastane yönetimi tarafından eğlence düzenlendi. Türk Sanat Müziği eşliğinde gerçekleştirilen eğlence ile hastalar moral depoladı. Hastane Tıbbi Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Nilüfer Avcı, "Hastalarımızın ana tedavilerini yapıyoruz. Hastaların psikolojik durumuna yönelik tedavi yaklaşımlarıyla da onlara destek olmamız gerekiyor. Bu hastalıkta tedavinin yanında psikolojik olarak da her zaman yanlarında olduğumuzu hissettirmek büyük önem taşıyor "dedi.

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