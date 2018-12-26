Kanser hastaları unutulmadı

Muammer İRTEM/BURSA,() - KANSERLE mücadele konusunda yeni çalışmalara imza atan Medicana Bursa Hastanesi, Bursa Kanserle Savaş Derneği ile yeni bir farkındalık çalışmasını daha hayata geçirdi. Hastane, kanser hastalarına umut olmak amacıyla dernek gönüllüleri tarafından yapılan yeni yıl hediyelerini hastane ana girişinde kurulan stantta satışa sunarak gelirini derneğe bağaşlıyaçaklar.

Medicana Bursa Hastanesi Tıbbı Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Nilüfer Avcı , " Bu tarz sosyal sorumluluk projeleri içinde olmak bizi gururlandırıyor. Stanttan alınan her ürün kanser hastaları için yeni bir umut kaynağı oluyor.Hastalara tıbbı süreçler yanında bu tarz organizasyonlarda yer alarak destek olmak hastaların iyileşme süreçlerini olumlu etkiliyor. Böyle güzel projelerde yer almaya devam edeceğiz’’ dedi.

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