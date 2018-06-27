Kangal'da kaynak suyu davalık oldu

SİVAS'ın Kangal ilçesinde bulunan enerji şirketi kullandığı su kaynağını belediyeye vermek için dava açtı. İlçede devam eden içme suyu hattı, kanalizasyon ve yağmur suyu hattı yapım işi için idare mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı verdi. Belediye Başkanı Mehmet Öztürk, alınan karara tepki gösterirken "60 milyon liralık alt yapı işi termik santral yönetimi tarafından durduruldu" dediİlçenin yaklaşık bir asırdır devam eden su sorununa çözüm getirmek için geçen sene başlayan alt yapı çalışmalarında yüzde 40'lık bir ilerleme kaydedildi. 3 yılda yapımı tamamlanacak proje sayesinde Kangal halkı sağlıklı suya kavuşmuş olacaktı. Ancak Kangal Termik Santrali Elektrik Üretim A.Ş.'nin çalışmaları mahkemeye vermesi ve Bölge İdare Mahkemesi'nin yürütmeyi durdurma kararı ile birlikte proje sekteye uğradı. Konu hakkında açıklama yapan Kangal Belediye Başkanı Mehmet Öztürk Projenin sadece içme suyu ayağıyla ilgili yürütme durdurma kararının olmadığını, diğer kanalizasyon, yağmur hattı, terfi, isale hattının tamamının durduğunu söyledi. Öztürk "Asıl problem onların iddia ettiği konu da Uyuzpınarı mevkinde olan suı havzasının olduğu alan iddialarına göre su bizim mülkiyetimizde, alan bizim tapulu alanımız Kangal Belediyesi'nin yaptırdığı işlemde bir proje olmadığı ve suyu 1990 yılında o zaman ki adıyla Türkiye Elektrik Kurumu'na Karaören köyü muhtarlığının tahsis ettiği yönünde savunmaları var. Mahkemeye verdiklerini savunmanın tamamında bunlar yazıyor. Bunların tamamını çürütecek belgeler elimizde var. 'Su bizim' diyor. Su devletin hükmünde ve tasarrufunda olan su ayrıca jeotermal su. Yani suyun sahibi İl Özel İdaresi. Konuyu biz yargıya taşısak onlar kaçak su alıyor orada Özel İdare'nin buna bakması lazım." dedi.

'70 SANTRALE YETECEK SU VAR'

Mevcut suyun Kangal'daki termik santrali gibi 70 santrale yetecek kadar olduğunu aktaran Öztürk "Buradan 'Kangal Belediyesi su alırsa aldığı sudan dolayı Kangal Termik Santrali çalışmaz duruma gelir' deniyor. Biz geçen yıl Elektrik Üretim A.Ş. yetkilileri ve hukukçularıyla, Kangal Belediyemiz ve hukukçularımızla mahkemeye müracaat ettik oradaki suyun yeterliliğinin tespit edilmesi yönünde bir çalışma yaptırdık. Oradaki suyun toplam debisinin ölçümünü yaptırdığımızda 3 bin 484 litre saniye su var. Yani bunu nüfus olarak dağıtmaya kalksanız 3 milyon 484 bin nüfusa yetebilecek bir su. Oradaki su 70 tane santrale de yetiyor, bizim gibi onlarca ilçeye ve ile yetecek su var" ifadelerini kullandı.

'AKLIMIZLA ALAY ETMESİNLER'

Mahkemenin aldığı kararın hukuksuz olduğunu iddia eden Öztürk "Bunu yaparken hukuka uygun hareket etmek lazım. Kangal Belediyesinin ve Kangal halkının aklıyla alay etmemek lazım. Sivas Valiliği ve İl Özel İdaresi'nin aklıyla alay etmemek lazım. İller Bankası, Çevre Şehircilik Bakanlığının aklıyla alay etmemek lazım. İzahı olmayan bir çalışma. Bazı kirli işlerin olduğunun bilgisi bizlere geliyor. Bunu insanımızla biz paylaşacağız. Burada 60 milyon lira yatırım yapacaksınız birisi gelecek 'burada ben bunu yaptırmıyorum' diyecek. Geçmişte ilçenin hakkını aramakla ilgili bir mücadele verdik. Bunun adına bazıları kavga dedi ama memleket için kavgaysa ben ondan da kaçmam kavgayı da yaparız. Kangal'ın, Kangal'ın hakkını korumak için, onlara temiz bir su içirmek için bir mücadele veriyorum. Bu Kangal'ın ve 112 köyün problemini çözecek bir çalışma ama burada kesinlikle bizi mücadele sahasından çıkarıp söylemek de istemiyorum ama farklı yerlere çekmeye çalışıyorlar. Biz bunlara gelmeyeceğiz, gelmemeye çalışacağız. Ama bize farklı yollar açtırmasınlar" dedi.

'BUNA MÜSAADE ETMEYECEĞİZ'

Yapılan hukuksuzluğa müsaade etmeyeceklerine vurgu yapan Öztürk "Herkes aklını başına alsın. Hem kaçak su kullanacaksınız hem çevre kirliliğine sebep olacaksınız, hem belediyenin tapulu mülkünün içinden doğalgaz geçireceksiniz, hem belediyenin mücavir sahasında olduğu dönem maden payını vermeyeceksiniz, hem belediyenin mücavir sahasında olduğu dönemde emlak payını vermeyeceksiniz, bir de yasaların bize öngördüğü şekilde yaptığımız çalışmadan dolayı alt yapı işine engel olacaksınız. Kesinlikle biz buna müsaade etmeyiz. Edebimle duruyorum, ahlakımla duruyorum. Böyle durmaya devam edeceğim ama iş farklı yerlere gidecek. Buna özellikle Sivas Valiliğimiz, Kangal Kaymakamlığımız, kolluk güçlerimiz şimdiden tedbirini alsın. Ben bazı konularda halkımızın önüne geçmekte sıkıntılar yaşıyorum. Dolayısıyla bu işi biz nereye giderse gitsin sonuna kadar uğraşını, çabasını verip bu millete hak ettiği hizmeti fazlasıyla vermek istiyoruz" diye konuştu.

İsmini vermek istemeyen şirket görevlisi ise olayın hukuki ve bürokratik olduğunu, suyun taşınma şekli nedeniyle dava açıldığını belirtmekle yetindi.

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