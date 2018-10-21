Kandıra'da TIR'ın dorsesine sıkışarak öldü

Dinçer AKBİR/KANDIRA(Kocaeli),()-KOCAELİ'NİN Kandıra ilçesinde meydana gelen kazada bir kişi TIR'ın kupası ile dorsesi arasında sıkışarak hayatını kaybetti.

Olay geçtiğimiz Cuma günü Kandıra'da meydana geldi. Uzun ve geniş araçların arkasında ilerleyen uyarı aracını kullanan İbrahim Yıldırım(62), eşlik ettiği TIR Kandıra'da yük boşalttığı sırada TIR'ın kupası ile dorsesinin arasına sıkıştı. Olayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen acil sağlık ekipleri, talihsiz adamı ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırdı. Yaşlı adam hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İbrahim Yıldırım'ın cenazesi yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Cenaze Gebze'de öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Pelitli Mezarlığı'nda toprağa verildi.