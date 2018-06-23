Kandıra'da Millet Kıraathanesi açıldı

KOCAELİ'nin Kandıra ilçesinde Millet Kıraathanesi törenle açıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan‘ın açıklamasının ardından Kocaeli'nde ilki merkez ilçe İzmit'te açılan Millet Kıraathanesinin ikincisi de Kandıra ilçesinde törenle açıldı. Açılışına Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Kandıra Belediye Başkanı Ünal Köken,mahalle muhtarları, meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Kandıra Belediyesi tarafından yakın zamanda ilçeye kazandırılan Namazgah Kültür Merkezi’nde yaklaşık 320 metrekare alan üzerine kurulan kıraathane de kütüphane, dinlenme alanları, internet ve bilgisayar odası bulunuyor. Kitap okumak için gelenlere görevliler tarafından ücretsiz çay ve kek ikramında bulunuluyor. Kandıra Belediye Başkanı Ünal Köken, ‘’Millet Kıraathanesini, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamaları doğrultusunda kısa sürede planlamasını yapıp ilçemizde açılışını gerçekleştirdik.

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