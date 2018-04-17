Kanaviçeler sandıktan çıktı, kadınlara gelir kaynağı oldu

MANİSA'da, geçmişte gelinlerin çeyizinin vazgeçilmezi olan ancak son dönemde unutulmaya yüz tutan kanaviçeler sandıktan çıktı, yeni açılan kurslar kadınlara gelir kaynağı oldu. Halk Eğitim Merkezi'nde açılan kurslara katılan kadınlar, eski kanaviçeleri modernleştirerek hem kızlarının çeyizlerine koymaya hem de satmaya başladı.

Manisa'da Şehzadeler Halk Eğitim Merkezi'nde açılan kanaviçe kursuna, ev kadınları ilgi gösterdi. 12 kadının katıldığı kursta, sandıklarında duran işlemeleri yeniden kullanabilir hale getiren kursiyerler, birbirinden güzel, modern işlemeler ortaya çıkarıyor. Unutulmaya yüz tutmuş kanaviçe sanatına önem verdiklerini belirten Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Kanca, açılan kurs sayesinde ev hanımlarının evde boş oturmak yerine kursa gelerek hem eğlendiklerini hem de kanaviçenin unutulmaması için katkı sağladıklarını söyledi. Kanca, "Evde atıl durumda olan ama kıyamadığı ve hatırası olan işlemeyi tekrar burada kullanabileceği bir masa örtüsü, bir sehpa örtüsü olarak yapmış olması ve onu tekrar evine götürmesi kadınları çok sevindirdi. Bir sanat yeniden ayağa kalkıyor, hem de kadınlar yaptıklarını satabilme imkanına kavuşuyor" dedi.

Kanaviçe kursu hakkında bilgi veren Halk Eğitim Merkezinin nakış öğretmeni Özlem Gülen, "Kanaviçe, bizim unutulmaya yüz tutmuş eserlerimizden birisi. Anneannelerimizden kalan atıl ürünler evde duruyor. Bizler genelde o tarz ürünleri değerlendiriyoruz. 180 saatlik kursta haftanın 3 günü kadınlar kanaviçe sanatını öğreniyor. Kursiyerlerimiz hem eski ürünlerini değerlendiriyor hem de güzel vakit geçiriyorlar" diye konuştu.

Kanaviçe kursuna katılan Vildan Belgi de, "Evde, sandıkta annemden ve anneannemden kalan kanaviçe eski el işlerini buraya getirdim. Burada oda takımları, nevresimler, masa örtüleri, klozet takımlarına varıncaya kadar yaptım. Kızımın çeyizini tamamladım burada. Çok da güzel oldular. Hepsi hoş şeyler. Bu kurs açılmasaydı evde duran o işlemeler bir işe yaramayacaktı, atılacaktı. Ama şimdi hepsi kullanılır hale geldi" dedi.

Nermin UÇTU / MANİSA, ()

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