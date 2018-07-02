Kanadı kırık ebabil kuşu bakıma alındı

İZMİT(Kocaeli), () - İZMİT'te, kanadı kırık ebabil kuşu bir vatandaşın duyarlılığı sayesinde ölmekten kurtuldu. Zabıta vatandaşın getirdiği ebabil kuşunu tedavisi için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi'ne götürdü.

İzmit’te duyarlı bir vatandaş, yolda kanadı kırık bir ebabil kuşu buldu. Vatandaş, kanadı kırık kuşu hemen İzmit Belediyesi'ne getirdi. Veteriner hekim ve zabıta tarafından ilk tedavisi yapılan ebabil kuşu Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi'ne götürüldü. Kanadı kırık kuşun buradaki tedavisinin ardından tekrar doğaya bırakılacağı belirtildi.