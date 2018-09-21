Kanadalı heyet, Troya Ören Yeri ve Müzesini gezdi

ÇANAKKALE Kara Savaşları'nda yaşamını yitiren Newfoundland Alayı'ndaki Kanadalı 22 asker için düzenlenen anma törenine katılan Kanadalı heyet, Troya Ören Yeri ile yapımı tamamlanan Troya Müzesi'ni gezdi.

Çanakkale Savaşı'nda, Newfoundland Alayı'nda yaşamını yitiren 22 Kanadalı askeri Hill 10 Anıtı'nda düzenlenen törenle anan Kültür, Turizm ve İnovasyon Bakanı Christopher Mitchelmore, Kanada’nın Türkiye Büyükelçisi Chris Cooter, Kanada Newfoundland ve Labrador Eyalet Meclis Başkanı Perry Trimper, beraberinde Çanakkale Valisi Orhan Tavlı ile birlikte Troya Ören Yeri ve Müzesini gezdi.

Troya Ören Yeri ve müzesini ziyaret sırasında Kanadalı heyete, Müze Müdürü Ali Atmaca ve Troya Kazı Başkanı Prof. Dr. Rüstem Aslan bilgi verdi. Ziyaret, heyetin Ören Yeri girişindeki Troya Atı ve Troya Müzesi önünde çekilen hatıra fotoğrafı ile son buldu.

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