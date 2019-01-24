Kanada, ticari ilişkileri geliştirmek istiyor

MERSİN, () MERSİN’e gelen Kanada Büyükelçisi Christopher Cooter ve beraberindeki heyet iki ülke arasındaki ticaretin geliştirilmesi için çeşitli görüşmeler ve incelemelerde bulundu.

Kanada Büyükelçisi Christopher Cooter, Tarım Bakan Yardımcısı Fred. J. Gorrell, Tarım ve Tarımsal Gıda bakanlığı Avrupa, Ortadoğu ve Afrika Direktörü Evan Levis ve Ankara Büyükelçiliği Ticaret Müsteşarı Pınar Atakanlı’nın yer aldığı heyeti, Akdeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği’ni ziyaret etti. Ziyarette, Akdeniz Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra, bakliyat sektörünün ileri gelen temsilcileri hazır bulundu.

Heyetin, Türkiye-Kanada ticari ilişkilerini geliştirmek ve ihracatçı-ithalatçı firmaların sorunlarını belirlemek için gerçekleştirdiği ziyaret hakkında konuşan Akdeniz Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Arslan, "Sektör için verimli bir toplantı oldu diyebilirim. Kanada’yı temsil eden üst düzey yetkililer, ticarette yaşanan sorunları ve geliştirilmesi gereken noktaları ilk ağızdan duyma fırsatı buldular. Umarım bu toplantı, devam eden ticari ilişkilerimizi bir adım öteye taşımamız konusunda bir milat olur" dedi.

Ziyaretle ilgili değerlendirmelerde bulunan Kanada Tarım Bakan Yardımcısı Fred. J. Gorrell, Kanada’nın, gıda ürünleri ticaretinde dünyada öncü ülkelerinden biri olduğunu ifade ederek, "Tarım ürünlerindeki ticaret hacmimiz, ithalat ve ihracat neredeyse yarı yarıya olmak üzere yaklaşık 130 milyar dolar. Kanada İhracatını Geliştirme Kurumu, (EDC), ihracata destek veren bir kurum olarak Türkiye ile ticaret hacmimizin genişlemesinde kilit rol oynayacaktır. Bu kapsamda, öncelikli hedefimiz Türkiye ile olan ticari ilişkilerimizi en üst seviyeye taşımak. Bakış açımız, kazan-kazan politikası üzerinde yoğunlaşmakta. Bu nedenle, ticarette yaşadığımız mevcut sorunları bertaraf etmek için hem Kanadalı hem de Türk yetkililerle müzakere aşamasında olduğumuzu ve bu sorunları en kısa sürede çözüme kavuşturmak için çabalayacağımızı belirtmek isterim" dedi. Gerçekleştirilen ziyaretin ardından Birlik Başkanı Hüseyin Arslan, Büyükelçi Christopher Cooter'a günün anısına çeşitli hediyeler verdi.

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