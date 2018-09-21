Kanada Milli Günü akçaağaç dikimi ile kutlandı

KANADA ve Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin 75'inci yıl dönümü onuruna, Kanada Ankara Büyükelçisi Christopher Cooter'ın katılımıyla İzmir Ticaret Odası'nda (İZTO) Kanada Milli Günü Resepsiyonu düzenlendi. İzmir'de kutlanacak ilk Kanada Milli Günü resepsiyonu olması nedeniyle, resepsiyonun yarım saat öncesinde Kordonboyu'nda ülkenin simgesi olan akçaağaç dikimi gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Muzaffer Tunçağ, Kanada Ankara Büyükelçisi Christopher Cooter, eşi Karen Blumenschein ile İZTO Meclis üyeleri akça ağaçın etrafını küreklerle doldurdu. Resepsiyonun açılış konuşmasını yapan İZTO Başkanı Mahmut Özgener, Kanada ile diplomatik ilişkilerin 1943 yılında başladığını, Türkiye'nin 1943 yılında Ottova'da büyükelçilik açma talebine, Kanada'nın olumlu cevap vermesi ile 6 Mart 1944 yılında Türkiye'nin büyükelçiliğinin açıldığını, 26 Kasım 1947 yılında da Türkiye'de Kanada Büyükelçiliği'nin açıldığını anlattı. Büyükelçiliklerinin açılmasıyla Türkiye ve Kanada arasındaki diplomatik ilişkilerin geliştiğini, NATO çerçevesinde askeri ve güvenlik iş birliği konularına yoğunlaşıldığını, G-20 teşkilatının kurulmasıyla, uluslararası ekonomi ve finans konularında da aynı çatı altında iş birliği anlayışıyla hareket ediyoruz. Kanada, dünyanın en huzurlu ve yaşam standartları yüksek ülkelerinden birisi. İzmir de ülkemizin en huzurlu şehirlerinden birisi. Ortak yönümüz çok fazla. Sayın Büyükelçiyi odamızda ikinci kez ağırlıyoruz. 14 Şubat'da Sayın Büyükelçi ve değerli ekibi, üyelerimize Kanada'nın İş ve Yatırım Fırsatları hakkında detaylı bilgi vermişlerdi. Bu sayede bu güzel ülkeyi biraz daha yakından tanıma fırsatımız oldu. Bugünkü resepsiyon da Kanada'nın ve ülkelerimiz arasındaki dostane ilişkilerin İzmir olarak hafızamızda hep canlı kalmasına yardımcı olacak. Bu güzel diyaloğumuzun önümüzdeki dönemde de artacağına inanıyorum. Oda olarak her türlü işbirliğine hazırız" diye konuştu.

'TÜRKİYE İLE BİRLİKTE KÜRESELLEŞMEK İSTİYORUZ'

Sergi Salonu'nda düzenlenen resepsiyona Vali Yardımcısı Uğur Kolsuz ile davetliler katıldı. Resepsiyonda konuşan Kanada'nın Ankara Büyükelçisi Christopher Cooter, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin 75'inci yıl dönümü için bir araya geldiklerini dile getirerek bu günü kutlamanın en iyi yolunun, geçmişten çok geleceğe odaklanmak olduğunu söyledi. İki ülke arasındaki ilişkilere değinen Cooter, ülkelerin birbiri hakkındaki bilgi eksikliğinin üstesinden gelmesi ve daha fazla alanda iş birliği yapması gerektiğini ifade eden Büyükelçi, İzmir'in, Kanada ve Türkiye'nin geleceğini konuşmak için harika bir şehir olduğunu belirterek, şöyle dedi:

"Türk lirasının değerinde son zamanlarda yaşanan dalgalanmalara, terör sorununa ve 2016'da yaşanan darbe girişimine rağmen Türkiye ile aramızdaki ticaret ve yatırımlarda belirgin ölçüde artış olmuştur. İzmir'de aramızda var olan güçlü ticari ilişkilerin gün geçtikçe sağlamlaştığını görmeyi hedefliyoruz. Yeni önceliğimiz ise ticari çeşitlilik. Bunun bir parçası olarak Türkiye ile birlikte küreselleşmek istiyoruz. İşte bu yüzden önümüzdeki ay İstanbul'da Kanada ve Türk şirketleriyle bir araya geleceğiz. İlk kez ortaklıkları teşvik edecek bir konferans düzenleyeceğiz. Birlikte inşa edeceğimiz ticari ilişkiler ile güçlerimizi birleştirdiğimiz halinde fiyat, kalite ve marka alanlarında herkesle rekabet etmememiz için hiçbir sebep yok. Önde gelen araştırma ve eğitim merkezimiz Toronto Üniversitesi gelecek ay buraya yetkin bir heyet gönderecek. Bu ziyaretin ana amacı, Türkiye ile yapay zeka, sağlık hizmetleri, kuantum hesaplama gibi gelişmekte olan alanlarda Kanada'nın dünya liderlerinden biri olduğunu, bu yeni alanlarda birlikte çalışabileceğimizi Türkiye'ye göstermek. Gerek ticaret gerek eğitim veya dayanışma Kanada her zaman belirli değerler çerçevesinde çalışmalarını sürdürmüştür. Bu değerlerin en başında ise saygı gelir. Bireylere eşitliğe, doğaya, diğer ülkelerin kültürlerine ve tüm kültürel çeşitliliklere saygı."

Mehmet KURT / İZMİR, ()

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