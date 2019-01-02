Kan bağışında 2018 hedefi yakalandı

İbrahim LALELİ/ANTALYA, () - TÜRK Kızılayı Antalya Kan Bağış Merkez Müdürü Dr. Erkan Kaya, Antalya, Burdur ve Isparta üçgeninde 2018 yılı hedefinin 120 binin üzerinde bağış ile yakalandığını belirtti.

2018 yılı içinde Antalya merkezde 85 bin ünite kan bağışı gerçekleştiğini belirten Dr. Erkan Kaya, Isparta ve Burdur ile birlikte stoklarına 120 binin üzerinde kan girdiğini söyledi. Yıl hedeflerini yakaladıklarını kaydeden Kaya, sıcak yaz günleri ile yağmurlu ve soğuk havada kan bağışında düşüş yaşandığını hatırlatarak, "Batı Akdeniz bölge kan merkezi olarak Antalya'nın kan ihtiyacının yüzde 95'ini karşılayabiliyoruz. Eksik olduğu takdirde başka şehirlerden de kan getirebiliyoruz. Fakat buna çok gerek kalmıyor. Çünkü Antalyalı kan bağışına oldukça duyarlı" dedi.

Ocak ayında Manavgat ve Serik ilçe ekiplerinin göreve başlayacağını vurgulayan Kaya, "Soğuk havalar nedeniyle düşüşte olan kan bağışlarını ve eksilen stoklarımızı Manavgat ve Serik kan alma noktalarının açılmasının ardından tamamlayacağımızı düşünüyorum. Kan stoklarımızda şu an için sorun yok" diye konuştu.

Türk Kızılayı Batı Akdeniz Bölge Kan Merkezi, Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi, Atatürk Devlet Hastanesi, Kepez Aşır Aksu Devlet Hastanesi, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, özel hastaneler olmak üzere 55 farklı hastaneye kan temin ediyor.

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