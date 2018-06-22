Kamyonla duvar arasına sıkışarak öldü

Mesut MADAN/BURDUR,() - BURDUR'un Altınyayla ilçesinde toprak boşaltırken freni boşalan kendisine ait kamyonla duvar arasına sıkışan iki çocuk babası Veli Şengül (32) yaşamını yitirdi.

Altınyayla ilçesinde mantar üretim yerine torf toprağı getiren Veli Şengül, kamyonu üretim alanına yaklaştırdıktan sonra toprağı boşaltmak için hazırlık yaptı. Bu sırada freni boşalan kamyon hareket etti. Kamyon ile üretim tesisinin duvarı arasına sıkışan Veli Şengül ağır yaralandı. Çevredekiler tarafından çağrılan sağlık görevlilerinin müdahale ettiği Veli Şengül, götürüldüğü Gölhisar Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

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