Kamyonla çarpışan motosikletli öldü

Mithat ABAKAN/MANAVGAT, () - ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde kamyonla çarpışan motosiklet sürücüsü Yunus Bilgiç yaşamını yitirdi. Yunus Bilgiç'in, 'kasten öldürme' ve 'basit yaralama' suçlarından arandığı ortaya çıktı.

Manavgat'ın Demirciler Mahallesi yakınlarında D-400 karayolunda saat 02.00 sıralarında meydana gelen kazada, Alanya'ya doğru giden M.S.'nin kullandığı 15 ES 654 plakalı kamyonla Yunus Bilgiç'in kullandığı 07 NFA 69 plakalı motosiklet çarpıştı. Motosiklet sürücüsü Yunus Bilgiç olay yerinde yaşamını yitirdi.

Jandarma ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemede, motosiklet sürücüsünün üzerinden çıkan kimlikteki fotoğrafın farklı olduğunun tespit edilmesi üzerine, parmak izi ve DNA örnekleri alındı. Parmak izi incelemesinde kazada ölen kişinin 'kasten öldürme', 'basit yaralama' suçlarından aranan Yunus Bilgiç olduğu belirlenirken, üzerinde yapılan aramada 10 gram esrar bulundu. Olay yerinde plaka sorgulaması yapılan motosikletin de çalıntı olduğu belirlendi.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Yunus Bilgiç'in cenazesi kesim ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Kamyon sürücüsü M.S., taksirle ölüme sebebiyet vermek suçundan jandarma tarafından gözaltına alındı.